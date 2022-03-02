Джо Байден: Путин просчитался 2.03.2022, 5:53

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Он не ожидал, как его войска встретит украинский народ.

Президент США Джо Байден в речи «О состоянии государства» заявил, что развязав войну с Украиной Владимир Путин просчитался. Он не ожидал, как его войска встретит украинский народ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена.

«Путин просчитался, когда думал, что захватит Украину и мир с этим согласится. Он никогда не ожидал, как его встретит украинский народ», - сказал Байден.

Американский лидер отметил, что шесть дней назад Путин напал на Украину и таким образом хотел пошатнуть основы свободного мира. Однако, добавил Байден, главе Кремля не удалось прогнуть мировое сообщество под себя.

Напомним, Путин развязал войну с Украиной 24 февраля. Российское вторжение вызвало сильную реакцию со стороны мирового сообщества. Против Москвы начали вводить мощные санкции.

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