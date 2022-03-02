Байден: Роскошные апартаменты, яхты, самолеты и счета олигархов РФ – мы все арестуем 2.03.2022, 6:04

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Президент США пообещал расследовать коррупцию Путина и российских олигархов.

Минюст США создает специальную рабочую группу для «расследования преступлений российских олигархов», власти Штатов закроют небо для российских самолетов, а Путину никогда не победить души и сердца украинского народа. Об этом заявил Джо Байден в ежегодном выступлении «О положении страны» перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США. Также Байден сообщил, что США не будут участвовать в конфликте с российскими силами в Украине, однако территория стран НАТО будет защищаться.

«Мы поддерживаем Украину в ее борьбе за свободу, — заявил президент США. — Экономическая помощь, гуманитарная, военная — мы делаем все, чтобы облегчить страдания украинского народа.

Наши войска не будут воевать в Украине. Но США будут защищать каждый дюйм территории НАТО всеми средствами, которые есть в нашем распоряжении. (...) Украинский народ не отдаст свою свободу и свои 30 лет независимости.

Мы подвергаемся испытаниям, но железная воля украинского народа поможет нам справиться. Пусть Путин окружил Киев при помощи своих танков, но он не может победить сердца и души украинского народа, их любовь к свободе. Ему никогда не удастся подорвать решимость свободного мира».

Также Байден заявил, что российский фондовый рынок потерял 40% капитализации в результате санкций США и их союзников. По его словам США, чтобы снизить потери от ответных санкций России, США будут продавать нефть из американского стратегического резерва, чтобы снизить цены.

«Путин изолирован от мира, как никогда раньше в истории. Вместе с нашими союзниками мы прибегаем к мощным экономическим санкциям, делая совершенно бессмысленным военный фонд Путина. Сегодня я заявляю Путину и российским олигархам, похитившим миллиарды долларов в результате правления этого режима – мы ставим на этом точку. Их роскошные апартаменты, их яхты, самолеты и счета – мы все арестуем. С этого дня мы закрываем все полеты из России. И только Путин несет за это ответственность».

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