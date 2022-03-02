Кремлевская пропаганда стремится вбить клин между украинцами и белорусами 2.03.2022, 6:30

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Зачем ей помогать?

Обстрелы с территории Беларуси вызвали у украинцев понятную реакцию. Российская идеологическая машина тут же решила воспользоваться этим, чтобы разрушить солидарность между нашими народами.

Один из пропагандистских каналов распространил вброс, будто бы в Италии толпа украинцев одного белоруса зарезала, а другого забила насмерть. Убедить аудиторию в достоверности этого призван ролик, в котором сначала издали показана какая-то потасовка, а потом неизвестный не слишком убедительно рассказывает свою версию случившегося. Никакого официального подтверждения этой информации «Салідарнасці» обнаружить не удалось. В целом видео производит впечатление дешевого фейка.

Эта «новость» появилась вряд ли случайно. То, что украинцы сильно обиделись на белорусов в целом за то, что российское вторжение осуществляется в том числе с территории нашей страны, подметили пропагандисты. И начали подливать масла в огонь.

К сожалению, в этом «бойцам идеологического фронта» невольно помогают и некоторые украинцы. Эмоциональные реакции в такой ситуации понятны, но по факту они льют воду на мельницу общего врага – империи зла.

Претензии к белорусам по поводу того, что они не выходят на протесты против войны, крайне несвоевременны. Во-первых, это не так.

Белорусы продемонстрировали, на чьей они стороне, и 27 февраля, и 28-го. Да, масштаб акций оставлял желать большего. Но, и это во-вторых, нужно учитывать, что речь идет о стране, которую уже более полутора лет утюжит асфальтовый каток репрессий: число погибших сегодня достоверно назвать невозможно, но что касается политзаключенных, то счет идет на тысячи. Десятки тысяч активистов были вынуждены выехать за пределы Беларуси. Силовики продолжают бесчинствовать без остановки. Вдумайтесь: размах репрессий больше, чем во времена военного положения в Польше – об этом говорят сами поляки.

В этой ситуации, мягко говоря, сложно рассчитывать на массовые протесты. Можно сказать лишь, что, по нашей оценке, сейчас симпатии большинства белорусов на стороне украинцев.

Но, к сожалению, это может измениться в результате заявлений типа того, которое сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов – о возможности нанесения превентивного удара по территории Беларуси. Можно было в режиме реального времени наблюдать, как российские средства массовой пропаганды принялись со скоростью света распространять эти слова.

Подобные выступления не только влияют на отношение белорусов. Словесная интервенция вполне может быть использована в качестве повода для реальной. Только что Александр Лукашенко объяснял стрельбу из «Искандеров» по Украине тем, что украинские войска готовились нанести удар по белорусской территории. Это было голословное утверждение, но Алексей Данилов тут же предоставил диктатору пропагандистский козырь. Будьте уверены: это высказывание не раз используют в своих целях враги Украины.

Мужество украинцев, противостоящих российской военной машине, восхищает. Не нужно только отождествлять народ и правящий ими тоталитарный режим. Нельзя мазать черной краской всех белорусов оптом. Это на руку только кремлевской пропаганде, которая стремится вбить клин между украинцами и теми, кто им симпатизирует.

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