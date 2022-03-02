Премьер Польши заявил о необходимости выделить 100 млрд евро на реконструкцию Украины 2.03.2022, 6:51

Варшава требует скорейшего вступления Украины в Европейский союз.

В Брюсселе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, Варшава требует скорейшего вступления Украины в Европейский союз. Он также подчеркнул необходимость подготовки плана реконструкции в размере 100 миллиардов евро и инвестиционного пакета для Украины. Глава польского правительства обсудил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуацию в Украине и стремления этой страны стать частью Европейского союза, передает «Радио Польша».

Матеуш Моравецкий заявил, что, борясь с российским захватчиком, Украина также защищает европейские ценности.

«Самое важное сегодня – это сделать все, чтобы Украина защитила свой суверенитет, свою независимость, потому что Украина, которая защищает свою территориальную целостность и свою независимость, защищает европейские ценности, поэтому сегодня отношения Украины и ЕС не могут быть слабее, чем раньше», - заявил Моравецкий.

Премьер подчеркнул, что необходимо стремиться к улучшению позиций Украины на европейской арене.

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