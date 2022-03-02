В Сумской области Bayraktar уничтожил две колонны врага 2.03.2022, 7:24

5,812

Беспилотник уничтожил почти 200 единиц техники врага.

Вечером 1 марта в Сумской области начал работать беспилотник Bayraktar, он уничтожил почти 200 единиц техники врага. Об этом сообщил председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook

По его словам, при помощи Bayraktar военные обезвредили стоянку техники около 80 единиц (из них половина – "Грады") возле села Пустовойтовка Роменского района.

Также вблизи села Бишкинь, на территории более 2 км было уничтожено около 100 единиц вражеской техники, в основном танки и БТР.

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

В начале сентября 2021 года Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два турецких беспилотных комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».