Калий в осаде 2.03.2022, 7:52

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О транзитных проблемах режима и ускакавшем «единороге».

Ранее фактически незаметное влияние санкций в нынешнем феврале обрело реальные контуры. В частности, оно выразилось в прекращении транзита калийных удобрений некоторыми соседними странами, пишет belmarket.by.

1. Калий в осаде

После того как норвежская компания Yara объявила о прекращении закупок продукции «Беларуськалия», а Литва перекрыла транзит белорусских удобрений, одним из возможных вариантов экспорта оставался путь через украинские порты. Однако весьма неожиданно наши южные соседи закрыли и этот вариант, введя запрет на транзит белорусских калийных удобрений по железной дороге.

2. Кремль денег не даст

В 2022 году Беларуси необходимо будет вернуть по госдолгу 3,23 млрд долларов. При дефицитном бюджете необходимо рефинансирование. Так как практически все варианты для внешних заимствований закрыты, то расчет был на кредит в 3,5 млрд долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития (де-факто — России). О нем белорусские власти просили Кремль еще в 2021 году. На днях министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва «готова рассмотреть предложения Беларуси о рефинансировании долга республики». Для начала — тела долга примерно в 1 млрд долларов в год перед Россией и ЕФСР. Запрошенные ранее 3,5 млрд долларов Минск не получит, так как Беларусь выбрала лимит заимствований.

3. PandaDoc — «все»

Из Единого государственного реестра 3 февраля было исключено белорусское юрлицо PandaDoc — компании «единорога». «Единорогами» называют стартапы, капитализация которых превысила миллиард долларов. Напомним, летом 2020 года основатель компании Микита Микадо объявил, что будет финансово помогать белорусским силовикам, отказавшимся участвовать в подавлении протестов. В сентябре 2020 года четверо сотрудников PandaDoc были арестованы по уголовному делу о мошенничестве. Микита Микадо объявил о сворачивании своей инициативы. Позже сотрудники PandaDoc вышли на свободу, а дело было закрыто. Процесс ликвидации компании в Беларуси стартовал почти год назад, и PandaDoc открыла офисы в Украине и Польше.

4. Проедаем или богатеем?

Седьмой месяц подряд белорусы являются чистыми продавцами валюты. По данным Нацбанка, за январь физлица расстались с 862,9 млн долларов, а приобрели на 30,4 млн меньше. Причина — небывалый рост цен (для многих реальная инфляция заметно выше официальной) на фоне снижения темпов роста реальных доходов. Компании также активнее расставались с валютой, чем покупали, что позволило Нацбанку пополнить золотовалютные резервы на 98,8 млн долларов.

5. Очереди из грузовиков

Наше внешнеторговое сальдо держится на нескольких отраслях, и транспортные услуги входят в этот список. В 2022 году удар нанесен почти по каждому направлению. У транспортников проблемы не с «дозволами», а с пересечением границы. Практически на каждом погранпереходе на границах с Литвой, Латвией и Польшей выстроились очереди из сотен грузовиков, дальнобойщики буквально живут на границе, проводя там по семь — двенадцать дней. И очереди растут с каждой неделей. Не только белорусские власти, но и сами транспортники причину видят в том, что таможенники и пограничники сопредельных стран искусственно создают «колейки». Из-за этих проблем отток водительских кадров усилился, заказчики стали прорабатывать иные пути перевозки своих транзитных грузов — в обход Беларуси, теряющей доходы от экспорта транспортных услуг.

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