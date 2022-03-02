Против Путина выступили друзья и враги 2.03.2022, 8:10

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Ожесточенное сопротивление украинцев ломает стратегию российского диктатора.

Переговоры, которые с нулевым результатом завершились 28 февраля на белорусско-украинской границе, заставляют всерьез задуматься над историческими параллелями с временами Второй мировой войны, а конкретнее – покушением на Гитлера, ставшего известным благодаря полковнику Вермахта Клаусу фон Штауфенбергу и оказалось, к сожалению, неудачным. О том, чего ждать от российского общества, и как будет реагировать на войну в дальнейшем росполитикум, "Апострофу" рассказал политолог Евгений Магда.

Есть ли в окружении Путина кто-то вроде полковника фон Штауфенберга и адмирала Канариса – мы узнаем только в случае экстремального развития событий, я в этом практически убежден. Надо понимать, что игра Путина с ядерным оружием не от хорошей жизни, так же, как и его недавнее обращение к украинским военнослужащим с призывом к военному перевороту. Он будто пытался претворить в жизнь тезис об украинской хунте, которую очень активно продвигал. Но это, опять же, одна из попыток создания альтернативной реальности, которой нет на самом деле.

Активно участвуя в информационной войне против России на нынешнем этапе, я бы не спешил говорить, что мы в ней выигрываем, но по меньшей мере, не проигрываем. Потому что Россия не может убедить Запад в том, что Украина на нее напала, даже своих бывших друзей вроде президента Чехии или премьера Венгрии. Также Запад не верит, что мы готовились к нападению на "ЛДНР", когда более 150 тысяч российских военных были сосредоточены на наших границах.

Сейчас наблюдаю, что ряд анонимных Телеграмм-каналов, о которых писало, в частности, СБУ, занимаются элементарным извращением фактов, типично пропагандистской методом, в которой нет практически ничего нового. Это свидетельствует о том, что России не удается навязать нам свои нарративы. У нее не нашлось в Украине площадки, которая стала бы символом украинской политической элиты и была бы альтернативной действующей украинской власти. Им очень досадно, что в нашей стране нет суперкритических по отношению к Владимиру Зеленскому настроений. Вместе с тем, сейчас есть очевидный мораторий на активную критику власти, противостояние власти и оппозиции - думаю, что Россия с помощью своих прокси внутри нашей политической элиты будет пытаться этот баланс нарушить и разрушить нас изнутри.

Интересный вопрос – на сколько времени хватит мощности российской дурман-машины. В России может наложиться один на один два фактора. Во-первых, это больше 5 тысяч убитых, которые так или иначе будут возвращаться домой в гробах. Несмотря на многомиллионное население России – это вызов. Во-вторых, гробы будут сопровождаться ухудшением экономического состояния – невозможностью с рассчитаться за товары, резком прыжком курса доллара, нехваткой возможности как-то исправить ситуацию по собственному усмотрению. Кстати, мы видим, что некоторые депутаты КПРФ уже выступили против войны в Украине. Это, на минуточку коммунисты, которые всегда были авангардом информационной пропаганды Кремля. Абсолютная неслучайность, потому что они чувствуют изменение политической конъюнктуры и пытаются в этой ситуации себя сохранить.

Вместе с тем, нынешняя позиция Александра Лукашенко свидетельствует, что Путин его держит даже не за поводок, а за ошейник. Беларусь стоит перед серьезной угрозой. Их армия впервые за годы независимости может принять участие в реальных боевых действиях, и это будет очевидно несправедливая война, которая может привести к серьезным изменениям в геополитическом уравнении в Центральной Европе.

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