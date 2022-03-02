США объявили войну российским олигархам 2.03.2022, 8:18

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Что их ждет?

Президент США Джо Байден, в ночь 2 марта, заявил, что Минюст США создает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов, сообщает apostrophe.ua.

Об этом он сказал выступая с ежегодным посланием О положении страны перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса, которое транслировал ряд американских каналов.

"Шесть дней назад Путин решил потрясти сами основы свободного мира. Он решил, что он сможет согнуть нас, подчинить, но он ошибся. Он столкнулся с той стеной, которой даже не мог себе представить. Он столкнулся с украинским народом. Президент Зеленский, украинцы - вы вдохновляете весь мир. Граждане, своими телами перекрывающие движения танков. Украинские студенты, учителя - все превратились в солдат. И в этой борьбе Зеленский, выступая перед Европейским парламентом, сказал: "Свет победит тьму", - сказал Байден.

Он подчеркнул, что нападение на Украину было ничем не обоснованным.

"Путин думал, что поссорит нас с Европой, но он ошибся. Мы вместе, мы сильны, мы готовим коалицию со свободолюбивыми странами Европы, чтобы лицом к лицу встретиться с Путиным. Мы боролись с российской ложью, используя только правду. И теперь свободный мир призовет Путина к ответу. Путин изолирован от мира как никогда ранее в истории. Вместе с нашими союзниками мы прибегаем к мощным экономическим санкциям", - добавил он.

Глава Белого дома заявил Путину и российским олигархам, которые украли миллиарды долларов в результате правления нынешнего режима, что США ставят на этом точку.

"Мы отрезаем доступ России к технологиям, что лишит их экономику силы и ослабит армию. Сегодня я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, - хватит. Министерство юстиции собирает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов. Мы объединяем силы с нашими европейскими союзниками, чтобы забрать ваши яхты, ваше элитное жилье, ваши частные самолеты. Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами", - сказал он.

При этом он отметил, что из-за санкций, введенных Западом против РФ, российский фондовый рынок потерял 40% капитализации, и заверил, что американские санкции в отношении России будут оказывать эффект только на российскую экономику, а власти США будут делать все, чтобы защитить американцев от возможного влияния рестрикций.

Байден также объявил, что Соединенные Штаты присоединяются к своим партнерам и закрывают небо для российских самолетов.

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