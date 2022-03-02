Слесари, учителя, социальные работники: кого на верную смерть бросает в бой Кремль

Слесари, учителя, социальные работники: кого на верную смерть бросает в бой Кремль3
- 2.03.2022, 8:41
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В ОРДЛО людей обманом и шантажом заставили взять в руки оружие.
В штабе ООС сообщили, что на Донецком направлении защитники Украины взяли в плен группу мужчин, воевавших на стороне России. Как оказалось, среди них не было ни одного военного: слесари, учителя, социальные работники. Их обманом или шантажом заставили явиться в военкомат и идти воевать против Украины. Соответствующее видео командование разместило в Facebook, передает zn.ua.