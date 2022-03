«У вас на лбу клеймо Z и V» 4 Михаил Пожарский

2.03.2022, 8:46

9,752

Михаил Пожарский

Что бы там ни было на фронтах, Россия уже проиграла.

Вчера к моему посту о том, как блицкриг превращается в блицкринж, было несколько комментариев и расплодившихся ныне диванных военных аналитиков - дескать, никто не обещал блицкриг за четыре дня, наша доблестная армия продвигается быстрее, чем сам Вермахт в 41-ом и в таком духе. Чтобы лишний раз не тратить время - отвечу, пожалуй, всем и сразу.

Окей, я, слава Богу, не военный аналитик, с трудом отличу "Град" от "Солнцепека" и даже на сакраментальные для отечественных военных аналитиков вопросы не отвечу: "какие были корабли?" и "сколько было истребителей?" Однако читал немного о войне как социальном, феномене. Или вот, например, смотрел хороший принстонский курс лекций - Paradoxes of War. О военной истории, только не о той, как у нас ее обычно видят ("как подшивали подворотничок к подворотничку в 18-ом веке"), а о настоящей - в смысле о том, как менялся характер войны проходя сквозь века и эпохи.

Очень кратко: когда-то населению было примерно все равно, кто именно им правит - барон Х или герцог Y. Поэтому присоединение земель проходило относительно легко, если, конечно, не было особо скотского обращения и требований сменить религию.

Так война века до 18-го включительно была "спортом королей": собрали на живописном поле болванчиков в нарядных мундирах, поигрались, порешали вопросики. Кто победил в рамках джентельменских правил - тому отходит какая-нибудь Кемска волость с пейзанами, для которых в жизни ничего не поменялось. Но в 19-ом веке начали появляться первые признаки войны нового типа, а в 20-ом эти признаки встали в полный рост. Вместо красивых маневров и джентельменских битв, сплошное кровь-кишки-рас**дорасило.

Что изменилось? Изобрели пулемет, колючую проволоку, перечный газ? Это важно, да. Но куда важнее, что "изобрели" штуку под названием "национализм": у тех самых, ранее индифферентных пейзан, внезапно появилось мнение: мол, под этим флагом жить хочу, а вот под тем - ни в какую.

Это позволило, во-первых, проводить такие штуки как призыв и мобилизация, заменив малочисленные профессиональные армии на массовые. Убьешь солдата на передовой - на его место тут же отмобилизуют новенького. Пока цепочка снабжения позволяет его одеть, накормить и вооружить. И здесь произошло неизбежное - начали шарашить не по солдату, а по этим цепочкам (технические средства уже позволяли). Сначала изолировать и морить голодом вражеские города (ПМВ), затем утюжить их бомбами (ВМВ). Но когда вы затем приходите на руины - население вам не слишком радо.

Когда оно совсем не радо - спавнится юнит под названием "партизан", головная боль всех регулярных армий. Спавнились они понемногу еще в 18-ом веке, но в 20-ом совсем расплодились. Партизан стреляет "нашим мальчикам" в спины, подрывает конвои с ранеными и вообще ведет себя как последняя гнида и сволочь, но махаться по-честному раз на раз не выходит, поэтому военные слетают с катушек - начинают проводить зачистки, массовые казни и прочие воспитательные процедуры среди местного населения. Результат? Спавнится еще больше партизан. Такой вот замкнутый круг. Но в итоге часто именно военные отползают с горящим задом восвояси.

Американцы прочувствовали это во Вьетнаме. Огромные ресурсы, тотальное военное и техническое превосходство, а в ответ... 30% смертей личного состава от мин-ловушек в гостеприимных лесах. Съезжаем с катушек: лейтенант Келли проводит воспитательный огнеметный тур в соседней деревне. Позор на весь мир и еще больше партизан. Сворачиваем удочки и валим обратно через Тихий океан... чтобы ничему не научиться и через 30 лет повторить то же самое в Афганистане.

В общем, поэтому в современном мире не очень-то любят воевать с нациями. Там, где солдата на передовой массово поддерживают гражданские - придется лупить по гражданским. А потом столкнуться с последствиями со стороны населения в диапазоне от пассивного саботажа до партизанской войны. Завоевывать горящую под ногам землю - так себе инвестиция. Поэтому пропаганда и коммуникации - хлеб и соль современной войны. Никто не объявляет врагом чужую национальную армию. Враг - это всегда "террористы", "каратели" и прочие отдельные мерзавцы. Всегда стремятся найти союзников и коллаборантов среди местных. США победили Саддама не потому, что у них самолеты лучше, а потому, что его массово не поддерживало население, не посчитав эту войну войной национальной. При этом пропаганда не способна рождаться из воздуха (как думают примкнувшие к военным аналитикам политтехнологи) - она должна мало-мальски соответствовать реальности.

Именно в последнем и главный прокол российского "блицкрига". Ребята, где ваши коллаборанты? США во Вьетнаме и Афганистане опирались на массовую поддержку местных (Южный Вьетнам, Северный Альянс) - поэтому смогли просидеть долго, хотя в итоге проиграли. А здесь кто? Войска ЛДНР, которые наполовину из российских делинквентов состоят? Это не ваш "Южный Вьетнам", а скорее что-то вроде "Локотской республики". Где ваша пропаганда? Ах да, это, видимо, Симонян... Что ж... Начиналась российская агрессия с честной попытки закосплеить США: мол, воюем только с "нациками" ("террористами"), от лица угнетенных русских Востока ("иракского народа"). Думали, сделаем все, как с Крымом: чисто, красиво и на фотке солдатик с котиком. Но оказалось, что нет в реальности ни "нациков", ни угнетенных русских - российская пропаганда обманула только сама себя. В реальности же случилась война с национальной армией, массово поддержанной гражданским населением. Поэтому ожидаемо началась война против этого самого населения. Сначала попытки изолировать (то есть, морить голодом) города, а вчера попросту саданули по Харькову из "Градов". То есть, путь от задуманной аккуратной современной войны до бомбардировок гражданских был пройден за четыре дня.

Я могу не разбираться блицкригах, градах и искандерах этих с**ных, зато могу отличить национальный подъем when I see it. И знаю, что обычно бывает дальше в таких случаях. Сейчас на Украине сейчас именно подъем: люди живут по принципу "все для победы, все для фронта", с голыми руками лезут под танки, швыряют коктейли молотова в машины с клеймом Z, безоружными выходят сказать все, что думают в лицо вооруженным солдатам. Что в итоге будут делать военные? Психовать и отвечать по методу лейтенанта Келли. Точнее, у нас же есть свой такой "герой" - Буданов. Вот новые Будановы там найдутся - в итоге породив лишь еще больше ненависти.

Так что, российская армия нынче может воевать идеально, может опережать Гитлера по скорости продвижения и вообще делать все так, чтобы фон Клаузевиц и Сун Цзы на пару обо**ались от зависти. Военные успехи не будут иметь никакого значения, если в политическом измерении война уже проиграна. Ведь это значит, что у вас нет союзников среди местных, у вас на лбу клеймо "Z-оккупанты-V", вас будут ненавидеть, вашу власть саботировать, плевать вам в лицо и стрелять в спину. А бороться с этим силой - тушить пожар керосином. Невозможно контролировать 40 млн. страну с нелояльным населением. И даже четверть 40 млн. страны с нелояльным населением контролировать невозможно.

Зайдите хоть во все города разом и посадите там марионеточное правительство. Уйдете - его тут же не будет. Любые бумажки, которые может подписать Зеленский под принуждением - о признании Крыма, ЛДНР, Марсианской русской республики - не будут стоить бумаги, на которой написаны. Что бы там ни было на фронтах - Россия проиграла.

Михаил Пожарский, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».