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Хакеры взломали систему управления спутниками Роскосмоса

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  • 2.03.2022, 9:04
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Хакеры взломали систему управления спутниками Роскосмоса

Anonymous нанесли серьезный удар по РФ.

Связанная с Anonymous группа хакеров NB65 вмешалась в систему управления спутниками Роскосмоса.

Об этом Anonymous сообщили в соцсетях, передает УНИАН.

"Хакерская группа NB65, аффилированная с Anonymous, закрыла Центр управления Роскосмоса", - говорится в сообщении.

Также указано, что Россия больше не контролирует свои собственные спутники-шпионы.

Ранее хакеры "положили" официальные сайты главных ведомств России. Не открывались сайты российского Кремля, МВД, ФСБ, Минюста и Минобороны РФ.

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