Хакеры взломали систему управления спутниками Роскосмоса 6 2.03.2022, 9:04

8,530

Anonymous нанесли серьезный удар по РФ.

Связанная с Anonymous группа хакеров NB65 вмешалась в систему управления спутниками Роскосмоса.

Об этом Anonymous сообщили в соцсетях, передает УНИАН.

"Хакерская группа NB65, аффилированная с Anonymous, закрыла Центр управления Роскосмоса", - говорится в сообщении.

Также указано, что Россия больше не контролирует свои собственные спутники-шпионы.

Ранее хакеры "положили" официальные сайты главных ведомств России. Не открывались сайты российского Кремля, МВД, ФСБ, Минюста и Минобороны РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».