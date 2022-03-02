Хакеры взломали систему управления спутниками Роскосмоса

Хакеры взломали систему управления спутниками Роскосмоса6
- 2.03.2022, 9:04
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Anonymous нанесли серьезный удар по РФ.
Связанная с Anonymous группа хакеров NB65 вмешалась в систему управления спутниками Роскосмоса.
Об этом Anonymous сообщили в соцсетях, передает УНИАН.
"Хакерская группа NB65, аффилированная с Anonymous, закрыла Центр управления Роскосмоса", - говорится в сообщении.
Также указано, что Россия больше не контролирует свои собственные спутники-шпионы.
Ранее хакеры "положили" официальные сайты главных ведомств России. Не открывались сайты российского Кремля, МВД, ФСБ, Минюста и Минобороны РФ.