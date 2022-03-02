Нардеп Вениславский: Возле северной границы украинцы взяли в плен белорусских военных 2 2.03.2022, 9:09

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Федор Вениславский

Политик заявил, что сухопутный компонент белорусской армии уже задействован в войну против Украины.

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Федор Вениславский отмечает, что Беларусь, как и Россия, является одной стороной конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона на украинских телеканалах.

На вопрос, вступил ли в войну личный состав армии Беларуси, он отметил, что эта информация проверяется.

"Были сообщения, что в районе северных границ с Беларусью были определенные пересечения государственной границы со стороны военных сил. Пока я не могу подтвердить эту информацию. Могу подтвердить, что отдельные представители вооруженных сил Республики Беларусь на территории Украины задерживались. Они осуществляли корректировку огня со стороны Республики Беларусь российскими оккупационными войсками. Поэтому несомненно уже можно сказать, что сухопутный компонент также уже задействован, но есть ли полномасштабное вторжение - мы проверяем эту информацию", - подытожил депутат.

По некоторым сообщениям, 1 марта на Черниговщину зашли белорусские войска.

Жители сел Слабин, Пакуль, поселка Михайло-Коцюбинское сообщали о передвижении военной техники с нанесенным на нем белым кругом (колонна 33 единиц, из которых 11 – "Грады").

Министерство обороны Украины предупредило о вероятной поддержке белорусской армией российских захватчиков и содействии достижению целей оккупантов.

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