Байден: США и партнеры договорились действовать единым фронтом над нефтяным эмбарго для России 2 2.03.2022, 9:27

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Вашингтон использует все средства, которые есть в его распоряжении.

Российский диктатор начал агрессию против Украины и вызвал волну возмущения во всем мире. США намерены ответить санкциями, которые нанесут удар по российской экономике. Об этом заявил президент США Джо Байден в обращении в Конгрессу, передает liga.net.

"Мы используем все средства, которые есть в нашем распоряжении. Сегодня я заявляю о том, что мы и 30 стран, с которыми мы сотрудничали, обеспечиваем 60 млн баррелей нефти. Мы поставим 30 млн баррелей из этого стратегического запаса", – сказал он.

По словам Байдена, США и партнеры-члены Международного энергетического агентства (МЭА) договорились действовать единым фронтом над нефтяным эмбарго для России за войну в Украине.

Американский лидер заверил своих граждан, что это поможет сдержать рост цен на заправках внутри страны. Он подчеркнул, что знает – подорожание топлива беспокоит граждан, и пообещал – "все будет хорошо".

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