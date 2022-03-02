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В Тростянце голодные российские оккупанты грабят магазины и жилые дома

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  • 2.03.2022, 9:32
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В Тростянце голодные российские оккупанты грабят магазины и жилые дома

Солдаты РФ также пытаются разжиться гражданской одеждой.

В Сумской области российские оккупанты занимаются мародерством и грабежами в городе Тростянец.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает nv.ua.

«Мародерство врага набрало серьезных оборотов. Военные РФ голодны, они не только продолжают обносить продуктовые лавки, а уже лезут в дома к людям. Очень часто бывает, что заходят в дома, вытаскивают людей и забирают у них еду, одежду», — сказал он.

По словам Живицкого, агрессоры ограбили магазин секонд-хенда, чтобы переодеться в гражданскую одежду.

«Подозреваем, что в нем они хотят вернуться назад, на свою родину», — добавил он.

Ранее стало известно, что оккупанты заняли Тростянец. Они снесли танком ворота в Круглый двор, разбили картинную галерею и создали «штаб».

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