В Тростянце голодные российские оккупанты грабят магазины и жилые дома

В Тростянце голодные российские оккупанты грабят магазины и жилые дома1
- 2.03.2022, 9:32
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Солдаты РФ также пытаются разжиться гражданской одеждой.
В Сумской области российские оккупанты занимаются мародерством и грабежами в городе Тростянец.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает nv.ua.
«Мародерство врага набрало серьезных оборотов. Военные РФ голодны, они не только продолжают обносить продуктовые лавки, а уже лезут в дома к людям. Очень часто бывает, что заходят в дома, вытаскивают людей и забирают у них еду, одежду», — сказал он.
По словам Живицкого, агрессоры ограбили магазин секонд-хенда, чтобы переодеться в гражданскую одежду.
«Подозреваем, что в нем они хотят вернуться назад, на свою родину», — добавил он.
Ранее стало известно, что оккупанты заняли Тростянец. Они снесли танком ворота в Круглый двор, разбили картинную галерею и создали «штаб».