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Западные разведки: Российская колонна под Киевом может стать «большой жирной мишенью» для украинских военных

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  • 2.03.2022, 9:36
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Западные разведки: Российская колонна под Киевом может стать «большой жирной мишенью» для украинских военных

Войска агрессора растянулись по узким дорогам на много километров.

Колонна из сотен российских танков и других транспортных средств, протянувшаяся на 64 км, приближается к Киеву, сообщает Associated Press.

На спутниковых снимках высокого разрешения, сделанных американской компанией Maxar Technologies, видно, что колонна направляется на юг в сторону украинской столицы.

Maxar первоначально сообщал, что длина конвоя составляет 25 км, но позже компания заявила, что дополнительные изображения свидетельствуют о его протяженности в 64 км.

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По словам высокопоставленного представителя западной разведки, стиснувшаяся вдоль узких дорог колонна может стать «большой жирной мишенью» для украинских военных.

Колонну техники заметили к востоку от международного аэропорта ГП Антонов в Гостомеле, где последние дни шли ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Американские чиновники предполагают, что Киев будет осажден, а в городе затем будут происходить боевые действия.

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