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Защитники Харькова сбили вражеский самолет, пилот после капультирования застрелился

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  • 2.03.2022, 9:37
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Защитники Харькова сбили вражеский самолет, пилот после капультирования застрелился

Утренняя сводка по обороне города.

Издание УНИАН поделилось утренней сводкой по Харькову от главы харьковской ОГА Синегубова

Позиции обороны Харькова в течение 1 марта постоянно находились под воздействием огневых средств врага, авиации, реактивной артиллерии, стрелкового оружия.

Во второй половине эпохи северо-восточные и северные сектора города были атакованы механизированными подразделениями врага. Все атаки отражены, российский враг понес значительные потери, только техники более 40 единиц, позиции удержаны.

Подразделения Теробороны, Нацполиции, ВСУ вели бои с диверсионно-разведывательными группами противника. Одна из которых, при попытке выйти из города, атаковала военный госпиталь. Все ДРГ ликвидированы. Уничтожен один вражеский самолет, пилот после капультирования застрелился.

Ночью состоялась бомбардировка самолетами СУ 25 – позиций Чугуева (Башкировка и аэродром), города Харькова (ТЭЦ 5, танковского училища на Полтавском пути и общежития на Клочковской).

Пожар в результате авианалета еще ликвидируется, идет детонация снарядов.

Гуманитарное обеспечение: Вчера зашло в город на логистические центры 12 фур с продуктами и питьевой водой. Сегодня будем обеспечивать самым необходимым спальные районы.

Предварительные потери: За сутки пострадали 112 человек, погибли – 21. Данные будут обновляться.

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