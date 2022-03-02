Андрей Санников - белорусским военным: Переходите на сторону справедливости, на сторону Украины 1 2.03.2022, 9:57

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андрей санников

Это единственное, что спасет ваши жизни.

Лидер гражданской кампании Европейская Беларусь, кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников в эфире телеканала «Эспрессо ТВ» обратился к белорусским военным:

—Я бы хотел призвать людей-военнослужащих, людей в форме, которых сейчас отправляют в Украину.

Переходите на сторону справедливости, переходите на сторону украинцев.

Не сдавайтесь в плен, а идите воевать вместе с украинцами за нашу и вашу свободу.

Потому что это единственное, что спасет и ваши жизни, и жизни мирных граждан, которых вас сегодня послали убивать.

Поэтому здесь не должно быть иллюзий насчет Лукашенко, здесь не должно быть иллюзий насчет лакеев, которые сегодня носят форму. Потому что вы знаете, что при диктатуре задания присваиваются не за выслугу перед отечеством, а за выслугу перед диктатором.

То есть, это абсолютно холуйские звания, поэтому можно рассчитывать только на сознательность каждого солдата, каждого военнослужащего, я не могу себе представить как можно повернуть оружие в сторону украинцев?

Как можно участвовать в этом преступлении? Я знаю, что есть добровольцы, которые сражаются на стороне Украины. Добровольцы поехали в том числе из Польши воевать за Украину.

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