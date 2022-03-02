Пентагон: Россия уже ввела на территорию Украины более 80% своего боевого потенциала 2.03.2022, 10:02

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У оккупантов скоро не останется резервов.

Россия уже ввела на территорию Украины более 80% своего боевого потенциала, который был сосредоточен ранее вдоль украинской границы. Оккупанты готовятся к наступлению на Киев и окружению Харькова.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет Укринформ.

"Мы считаем, что сейчас они (россияне – ред.) привлекли более 80% своей боевой мощи, созданной предварительно, так что более 80% боевой мощи (России – ред.) сейчас находится в Украине", — отметил военный представитель США.

Оборона Киева сдерживает наступление на севере столицы.

"Основное наступление на Киев в основном остается там, где он был вчера, следовательно, ни одного заметного движения со стороны россиян, которые надвигаются с севера", — отметил представитель Пентагона.

В то же время, по его словам, оккупанты пытаются оцепить Харьков и могут применить с этой целью термобарическое оружие, поскольку разведкой были замечены российские пусковые установки, способные переносить такие боеприпасы. Правда, подтвердить наличие самого термобарического оружия на них пока США не могут.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;

вертолетов – 29 ед;

танков – 198;

ББМ – 846;

артиллерийских систем – 77;

средства ПВО – 7;

РСЗО – 24;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катера – 2 единицы;

автомобильной техники – 305.

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