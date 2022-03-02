На отдельных участках фронта ВСУ оттеснили российских оккупантов до границы 2.03.2022, 10:33

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Бригада «Холодный Яр» разбила вражеские колонны и забрала у россиян много техники.

Украинским военным удалось оттеснить российских оккупантов до границы на отдельных участках.

Об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр, передает nv.ua.

«Начнем это утро с хороших новостей. Подразделения 93-й бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией. Холодноярцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники. Подробности и фото позже», — говорится в сообщении.

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