Минобороны Украины: Белорусские войска приведены в боевую готовность на границе и готовятся к вторжению 2.03.2022, 10:45

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фото: ЕРА

Министерство предупредило украинских военных.

Министерство обороны Украины предупредило ночью 2 марта, что белорусские войска приведены в боевую готовность и, возможно, готовятся к вторжению в Украину, сообщает gordonua.com.

"Республика Беларусь, являясь сателлитом РФ, оказывает помощь в размещении на своей территории войск и вооружения противника. В дальнейшем, возможно, может поддержать российских захватчиков в российско-украинской войне и способствовать достижению целей оккупантов, – сказано в опубликованном в Facebook заявлении министерства. – На сегодня отмечается, что белорусские войска приведены в боевую готовность и находятся в районах сосредоточения, максимально приближенных к государственной границе Украины".

В Минобороны напомнили, что с 24 февраля с территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а в течение 28 марта украинская разведка зафиксировала значительную активность авиационной техники.

Кроме того, было замечено движение колонн автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск.

Накануне Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что Россия готовит провокацию для оправдания введения белорусских войск в Украину.

"По имеющимся разведывательным данным, сейчас вблизи украинско-белорусский границы находятся белорусские танки в количестве около 300 штук. Колонна еще не пересекла границу и ждет маршрута Пинск – Иваново – Дрогичин (около 30 км от государственной границы Украины). Ожидается, что Россия планирует сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск", – сообщили в ГУР.

Также, по данным Минобороны, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию, чтобы "с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии".

При этом, по данным управления сил теробороны "Север", белорусские войска уже вошли на территорию Черниговской области. Представитель управления сил Виталий Кириллов уточнил Общественному, что 1 марта колонна двигалась со стороны Городни в направлении Чернигова. В пресс-службе оперативного командования "Север" "Украинской правде" рассказали, что в целом присутствие белорусских войск в Черниговской области фиксируют третий день, ее идентифицируют по маркировке в виде 0.

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