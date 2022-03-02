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Премьер Польши: Необходим план ЕС по восстановлению Украины на 100 миллиардов евро

  • 2.03.2022, 11:34
Премьер Польши: Необходим план ЕС по восстановлению Украины на 100 миллиардов евро
Матеуш Моравецкий

Украинцы должны видеть надежду в будущем.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС должен разработать план восстановления Украины после войны на 100 млрд евро за счет Евросоюза.

Об этом сообщает агентство PAP.

По словам Моравецкого, украинцы должны видеть надежду в будущем.

"Нам нужен план восстановления, о котором я говорил с президентом Еврокомиссии. Например, 100 миллиардов евро, профинансированных Европейским союзом для того, чтобы в ближайшие годы уничтожена инфраструктура, уничтожены школы, больницы, разбомбленные жилья могли быть отстроены", - сказал польский премьер.

Он также отметил, что очень важно приготовить инвестиционный пакет для Украины, поскольку экономика нуждается в новых инвестициях, новых рабочих местах.

Очередным элементом послевоенного восстановления Украины, по словам польского премьера, должна быть энергетическая безопасность.

"Если бы война поскорее кончилась и привела к тому, что наша часть Европы наконец-то стала независимой от российского газа, нефти и угля. Это необходимое условие для мира в регионе в долгосрочной перспективе", - заявил Моравецкий.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что восстановление Украины должно производиться на средства ЕС.

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