закрыть
2 марта 2022, среда, 12:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский десант попытался высадиться в Николаеве

4
  • 2.03.2022, 11:50
  • 9,302
Российский десант попытался высадиться в Николаеве

ВСУ разбили оккупантов возле села Калиновка.

В Николаеве зафиксирована высадка российского десанта, местная власть объявила комендантский час. Жителям города необходимо срочно покинуть улицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

"Николаев. Высадка десанта в районе Баловного. 4 вертолета. Объявляю комендантское время! До следующих указаний. Все уходим с улиц! Также идут бои возле Калиновки. Их там разбили. Часть обратно ушла в сторону Баштанки. Военные работают. В Николаеве врага нет", - отметил он.

Кроме того, объявлена воздушная тревога в городе, поскольку со стороны оккупированного Севастополя летят военные самолеты.

Напомним, ранее под Николаевом местные жители уничтожили колонну российских оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик
Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип