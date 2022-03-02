Российский десант попытался высадиться в Николаеве 4 2.03.2022, 11:50

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ВСУ разбили оккупантов возле села Калиновка.

В Николаеве зафиксирована высадка российского десанта, местная власть объявила комендантский час. Жителям города необходимо срочно покинуть улицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

"Николаев. Высадка десанта в районе Баловного. 4 вертолета. Объявляю комендантское время! До следующих указаний. Все уходим с улиц! Также идут бои возле Калиновки. Их там разбили. Часть обратно ушла в сторону Баштанки. Военные работают. В Николаеве врага нет", - отметил он.

Кроме того, объявлена воздушная тревога в городе, поскольку со стороны оккупированного Севастополя летят военные самолеты.

Напомним, ранее под Николаевом местные жители уничтожили колонну российских оккупантов.

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