После столкновения со 128-й бригадой ВСУ оккупанты бежали, бросив технику и грузовики с боеприпасами 6 2.03.2022, 12:15

6,562

Вооружение украинских горных штурмовиков пополнилось новыми трофеями.

Российские оккупанты после столкновения со 128-й бригадой бежали, бросив невредимые танки, БТР-ы и грузовики с боеприпасами, передает nv.ua.

Об этом сообщает 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада — Закарпатский легион.

Бойцы бригады продолжали удерживать рубежи в зоне боевых действий. Произошло несколько столкновений с врагом, в результате одного из них россияне беспорядочно отступили, бросив даже невредимую боевую технику.

«Трофеями наших военных стали два танка, два БТР и три грузовика с боеприпасами. Отступление россиян имело панический характер, поскольку брошенная техника не имеет никаких боевых повреждений. Судя по маркировке (белая буква Z), 128-й бригаде пытались противостоять восточные силы вооруженных сил Росфедерации. Отныне трофейная техника будет служить Вооруженным Силам Украины и будет работать против бывших хозяев», — говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».