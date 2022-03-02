После столкновения со 128-й бригадой ВСУ оккупанты бежали, бросив технику и грузовики с боеприпасами

После столкновения со 128-й бригадой ВСУ оккупанты бежали, бросив технику и грузовики с боеприпасами6
- 2.03.2022, 12:15
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Вооружение украинских горных штурмовиков пополнилось новыми трофеями.
Российские оккупанты после столкновения со 128-й бригадой бежали, бросив невредимые танки, БТР-ы и грузовики с боеприпасами, передает nv.ua.
Об этом сообщает 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада — Закарпатский легион.
Бойцы бригады продолжали удерживать рубежи в зоне боевых действий. Произошло несколько столкновений с врагом, в результате одного из них россияне беспорядочно отступили, бросив даже невредимую боевую технику.
«Трофеями наших военных стали два танка, два БТР и три грузовика с боеприпасами. Отступление россиян имело панический характер, поскольку брошенная техника не имеет никаких боевых повреждений. Судя по маркировке (белая буква Z), 128-й бригаде пытались противостоять восточные силы вооруженных сил Росфедерации. Отныне трофейная техника будет служить Вооруженным Силам Украины и будет работать против бывших хозяев», — говорится в сообщении.