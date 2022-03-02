закрыть
2 марта 2022, среда, 12:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Более 360 тысяч украинцев покинули свои дома с начала российского вторжения

  • 2.03.2022, 12:22
Более 360 тысяч украинцев покинули свои дома с начала российского вторжения

В Польшу уехали 187 тысяч человек.

Более 360 000 человек уже покинули свои дома в Украине с начала российского вторжения в Украину.

Об этом свидетельствуют данные Агентства ООН по делам беженцев, пишет pravda.com.ua со ссылкой на (The Guardian https://www.theguardian.com/international).

В ООН также считают, что еще более 4,5 миллиона могут покинуть страну, если боевые действия распространятся на большую территорию.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Польшу уехали 187 тысяч человек.

Как сообщалось, более 43 тысяч украинцев прибыли в Румынию через три дня после того, как Россия вторглась в Украину с суши, моря и воздуха.

В ООН ожидают, что в результате войны Украину оставят до 5 млн украинцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик
Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип