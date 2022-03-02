В Беларуси обанкротился старейший автомобильный грузоперевозчик 4 2.03.2022, 12:29

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Компания проработала на рынке более 40 лет.

В Беларуси обанкротился старейший автомобильный грузоперевозчик, который ведет свою историю еще от знаменитого «СовТрансАвто», пишет «Новая деловая газета».

ЗАО «Совавто-Минск» проработало на рынке более 40 лет.

Производство по делу о банкротстве ЗАО «Совавто-Минск» началось в Экономическом суде Минска в марте 2021 года. В суд с заявлением об экономической несостоятельности предприятия обратилась налоговая инспекция по Фрунзенскому району Минска №2. В документах отмечалось, что задолженность ЗАО по налогам превысила 320 тысяч рублей.

Представитель должника, если таковой был, в суд не явился. 18 марта 2021 года в отношении ЗАО был введен защитный период, а 22 апреля – открыто конкурсное производство. На тот момент кредиторская задолженность составляла 2,388 миллиона рублей и 53,8 тысячи евро. Активы выглядели более чем скромно: 34 тысячи рублей дебиторской заложенности и 7 единиц техники общей стоимостью 167 тысяч рублей. При этом 4 машины находились за пределами Беларуси и оценить их не могли.

Спасению ЗАО не подлежало. Решением экономического суда 26 августа 2021 года «Совавто-Минск» признано банкротом с последующей ликвидацией. Кредиторская задолженность общества на момент принятия решения составляло 979 тысяч рублей, активы – все те же 167 тысяч рублей. Ликвидационное производство предприятия завершилось 1 марта 2022 года.

Можно предположить, что деятельность международного грузоперевозчика основательно подкосил коронавирус и связанные с ним карантинные ограничения на пересечение границ, существенно сократившие грузопотоки. Однако проблемы у «Совавто-Минск» начались еще до пандемии. Например, в 2017г. российская компания «Солид-Смоленск» взыскала через суд у белорусского перевозчика долг за поставленные, но не оплаченные нефтепродукты в размере более 2,5 миллиона российских рублей.

После решения экономического суда о завершении ликвидационного производства ЗАО «Совавто-Минск» исключат из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На этом история предприятия завершится.

Трудовая биография будущего ЗАО переплетается со знаменитой и единственной в СССР компанией «СовТрансАвто», которая занималась международными грузоперевозками. Минская автоколонна АТЭК-7 (АТЭК — автотранспортный экспедиционный комбинат) привлекалась к международным перевозкам по договорам. На международных линиях она работала, по одним источникам, с 1979, по другим – с 1977 года и подчинялась Минавтотрансу БССР.

В 1987-м на базе АТЭК-7 создается международный перевозчик — арендное автотранспортное предприятие «Минскинтертранс». До середины 90-х это был один из крупнейших отечественных операторов в данном сегменте услуг. В 1992-м компания была в числе создателей Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (БАМАП). В 2000 году «Минскинтертранс» преобразуется в ЗАО «Совавто-Минск».

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