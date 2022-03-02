СБУ предупредила о новой провокации врага: обманывают «грузом 200» 3 2.03.2022, 12:41

8,612

Такие случаи уже зафиксировали в Бахмаче Черниговской области.

Служба безопасности Украины информирует о новом виде провокации российских военных, связанном с умершими, передает УНИАН.

Как говорится в сообщении СБУ, враг выпускает машину, на бортах написано "груз 200", что должно сигнализировать, что везут умерших.

За ней - транспорт по бортам заставленный ящиками. Оттуда коварно ведут обстрелы.

"Между этих ящиков люди с автоматами в упор расстреливают наших военных, представителей ТО, гражданское население", - сообщили в СБУ.

Такие случаи уже зафиксировали в Бахмаче Черниговской области.

Напомним, с начала вторжения российских войск в Украину потери оккупантов составляют более 5 840 человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».