Почти 90% украинцев верят, что Россия проигрывает войну 4 2.03.2022, 12:54

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Этот показатель растет ежедневно.

88% украинцев верят в то, что Украина сможет отразить нападение России, и этот показатель растет практически ежедневно.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Вера в победу Украины доминурует во всех регионах страны.

Только 10% сегодня не уверены, что Украина сможет выстоять.

При этом, 98% поддерживают деятельность Вооруженных Сил Украины, 93% поддерживают деятельность президента Украины Владимира Зеленского, 84% поддерживают действия местных властей.

80% опрошенных отметили, что готовы защищать целостность Украины с оружием в руках. По сравнению с довоенными временами этот показатель значительно вырос (в 2020 году было 59%). Наивысший уровень готовности наблюдается на западе и в центре страны, менее высокий уровень готовности — на юге и востоке.

Социологи отмечают, что даже в юго-восточных регионах чрезвычайно высок уровень готовности воевать за Украину (на Юге — почти 80%, на Востоке — почти 60%). В гендерном разрезе готовность воевать с оружием в руках за Украину выразили 90% мужчин и 70% женщин.

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