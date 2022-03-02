Почти 90% украинцев верят, что Россия проигрывает войну

Почти 90% украинцев верят, что Россия проигрывает войну4
- 2.03.2022, 12:54
- 3,140
Этот показатель растет ежедневно.
88% украинцев верят в то, что Украина сможет отразить нападение России, и этот показатель растет практически ежедневно.
Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».
Вера в победу Украины доминурует во всех регионах страны.
Только 10% сегодня не уверены, что Украина сможет выстоять.
При этом, 98% поддерживают деятельность Вооруженных Сил Украины, 93% поддерживают деятельность президента Украины Владимира Зеленского, 84% поддерживают действия местных властей.
80% опрошенных отметили, что готовы защищать целостность Украины с оружием в руках. По сравнению с довоенными временами этот показатель значительно вырос (в 2020 году было 59%). Наивысший уровень готовности наблюдается на западе и в центре страны, менее высокий уровень готовности — на юге и востоке.
Социологи отмечают, что даже в юго-восточных регионах чрезвычайно высок уровень готовности воевать за Украину (на Юге — почти 80%, на Востоке — почти 60%). В гендерном разрезе готовность воевать с оружием в руках за Украину выразили 90% мужчин и 70% женщин.