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Жители не пустили российские войска в Энергодар

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  • 2.03.2022, 13:03
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Жители не пустили российские войска в Энергодар

Оккупантов остановили безоружные граждане.

Жители Энергодара не пустили российских оккупантов в город, в котором расположена крупнейшая в Европе атомная станция.

Об этом сообщил городской глава Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"Встреча состоялась. Мы доказали позицию что ЗАЭС и город под надежной охраной. Жители их не впустят в город ни на шаг. Они услышали и пошли доказывать своему руководству. Следующая встреча в 15:00 на том же месте. Но все может измениться в любой момент! Будьте готовы! Сейчас идем домой", - говорится в сообщении.

Отметим, что в городе находится Запорожская АЭС – самая большая в Европе атомная станция с установленной мощностью.

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