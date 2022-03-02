Алексей Навальный призвал россиян выходить на ежедневные митинги против войны 3 2.03.2022, 13:07

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Ждать нельзя ни дня.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся в заключении, призвал россиян выходить на митинги против войны в Украине, сообщает currenttime.tv.

"Говорят, не может призывать на митинг тот, кто на него не пойдет и не рискует быть арестованным. Я уже в тюрьме, поэтому мне, кажется, можно. Ждать нельзя ни дня. Где бы вы ни были. В России, Беларуси или на другой стороне планеты".

Политик призвал выходить на антивоенные акции на главные площади городов каждый будний день в 19:00 и в 14:00.

"Если можете делать шествие – делайте в выходные. Да, в первый день может выйти мало народа. А во второй еще меньше. Но мы должны, стиснув зубы и поборов страх, выходить и требовать прекращения войны. Каждого арестованного должны сменить двое пришедших. Если для прекращения войны мы должны забить собой тюрьмы и автозаки – мы забьем собой тюрьмы и автозаки", – призвал Навальный.

По его словам, "если есть что-то в России сейчас, чем можно гордиться больше всего, так это те 6835 человек, которые были задержаны, потому что без всякого призыва вышли на улицы с плакатами "Нет войне".

По данным "ОВД-Инфо", с 24 февраля на антивоенных митингах по всей России были задержаны около 7 тысяч человек.

"Мы, Россия, хотим быть нацией мира. Увы, мало кто назовет нас такими сейчас. Но давайте хотя бы не станем нацией испуганных молчунов. Трусов, которые делают вид, что не замечают агрессивной войны, развязанной нашим явно безумным царьком против Украины. Я не могу, не желаю и не буду молчать, глядя, как псевдоисторический бред о событиях столетней давности стал поводом для того, чтобы русские убивали украинцев, а те, защищаясь, убивали русских", – заявил Навальный.

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