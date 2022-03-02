Российские моряки: Не смотрите новости, мы потеряли уже около 10 тысяч солдат 2.03.2022, 13:10

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Генштаб Украины опубликовал перехваченные переговоры с российских судов

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В Сети появились переговоры российских гражданских судов, в которых говорят о десяти тысячах погибших своих солдат.

Соответствующее видео обнародовал Генштаб ВСУ, сообщает nv.ua.

«Они говорят о нашей армии. Какая на… наша армия? Она не готова. Откуда? Наши пацаны воевали что ли, б…? Короче, ж… Не смотрите новости — все полный п… Около 10 тысяч уже погибших наших солдат» — говорит один из участников переговоров.

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