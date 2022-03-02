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Бумаги российского Сбербанка на Лондонской бирже обвалились до $0,01

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  • 2.03.2022, 13:35
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Бумаги российского Сбербанка на Лондонской бирже обвалились до $0,01

Россия приближается к финансовому коллапсу.

В среду, 2 марта, акции российского Сбербанка на Лондонской бирже опустились до $0,01.

Акции российского Сбербанка на Лондонской бирже опустились до $0,01 за бумагу после объявления о закрытии европейских «дочек» банка. Об этом сообщается в данных биржи.

Ранее в этот же день Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка «на фоне текущей обстановки».

Ранее Европейский центробанк предупреждал возможном скором о банкротстве «дочек» Сбербанка в Хорватии и Словении.

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