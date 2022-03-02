«Кремль сконцентрировал тысячи тонн бронированного металла, который будет уничтожен и сожжен» 6 2.03.2022, 13:38

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Заявление секретаря СНБО Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Кремль сконцентрировал беспрецедентное в современной истории количество военной техники.

У себя в Facebook он написал, что вражеская техника будет сожжена и уничтожена.

«Ситуация напряженная, против нас Кремль сконцентрировал беспрецедентное в современной истории количество военной техники — тысячи тонн бронированного металла, который будет уничтожен и сожжен», — отметил Данилов.

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