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ЕС согласовал новые экономические санкции против режима Лукашенко

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  • 2.03.2022, 13:52
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ЕС согласовал новые экономические санкции против режима Лукашенко

Какие отрасли попадают под удар?

Послы стран ЕС согласовали новые экономические санкции против белорусского режима, сообщает из Брюсселя корреспондент RFE/RL Рикард Юзвяк.

Новые санкции ЕС включают дополнительные ограничения в торговле товарами, используемыми для производства табачных изделий, минерального топлива, битумных веществ и газообразных углеводородных продуктов, калийных продуктов, изделий из древесины, цемента, железа и стали, резиновые изделия.

Кроме того, ЕС расширяет ряд ранее введенных ограничений.

Эти санкции связаны с войной, которую Россия ведет против Украины, включая — с территории Беларуси.

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