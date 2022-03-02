ЕС согласовал новые экономические санкции против режима Лукашенко

ЕС согласовал новые экономические санкции против режима Лукашенко1
- 2.03.2022, 13:52
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Какие отрасли попадают под удар?
Послы стран ЕС согласовали новые экономические санкции против белорусского режима, сообщает из Брюсселя корреспондент RFE/RL Рикард Юзвяк.
EU ambassadors have now approved the economic sanctions package on #Belarus. #Ukraine #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 2, 2022
Новые санкции ЕС включают дополнительные ограничения в торговле товарами, используемыми для производства табачных изделий, минерального топлива, битумных веществ и газообразных углеводородных продуктов, калийных продуктов, изделий из древесины, цемента, железа и стали, резиновые изделия.
Кроме того, ЕС расширяет ряд ранее введенных ограничений.
Эти санкции связаны с войной, которую Россия ведет против Украины, включая — с территории Беларуси.