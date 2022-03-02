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Мэр Чернигова: Нужно готовиться к уличным боям

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  • 2.03.2022, 14:00
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Мэр Чернигова: Нужно готовиться к уличным боям

Враг пробирается к городу по трем направлениям.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что городу нужно готовиться к уличным боям с российскими оккупантами.

Об этом сообщает «Суспільне Чернігів».

По его словам, враг пробирался по трем направлениям: Михаил-Коцюбинское, Халявин, ЗАЗ и Товстолис (Эпицентр).

Атрошенко заявил, что ВСУ отразили это направление.

«Нам нужно готовиться к уличным боям», — сказал он.

2 марта — седьмые сутки полномасштабной войны с Россией. Предварительно запланирован второй раунд переговоров украинской и российской делегаций на границе с Беларусью, но действительно ли они состоятся неизвестно.

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