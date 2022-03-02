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Украинские войска под Харьковом разбили элитное российское подразделение

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  • 2.03.2022, 14:48
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Украинские войска под Харьковом разбили элитное российское подразделение

Речь идет о 200-й отдельной мотострелковой бригаде.

На седьмой день войны России против Украины под Харьковом разбито элитное российское подразделение. Речь идет о 200-й отдельной мотострелковой бригаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника Офиса президента Алексея Арестовича.

"Мы уничтожаем противника, работает авиация и артиллерия. Вчера был день воздушных ударов и под Киевом, и под Николаевом, и в других городах. Наши подразделения под Харьковом сходили даже в контратаки и разгромили 200-ю бригаду противника. Одно из лучших и элитных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому наши воины побеждают", - отметил он.

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