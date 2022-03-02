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ЕС отключил от SWIFT семь российских банков

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  • 2.03.2022, 15:02
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ЕС отключил от SWIFT семь российских банков

Им дали 10 дней на свертывание операций.

Европейский союз официально отключает семь российских банков от международной системы платежей SWIFT. Им дали 10 дней на свертывание SWIFT-операций.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в течение 10 дней свои операции должны свернуть банк ВТБ (второй по величине в России), банк "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк Россия", "Совкомбанк" и ВЭБ.

Банки из этого списка выбраны на основе связей с российским государством. Государственные банки уже давно под санкциями. "Сбербанк" и "Газпромбанк" не были включены в список, поскольку они являются основными каналами расчетов за российские нефть и газ.

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