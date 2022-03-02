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Появилось видео уничтожения колонны РФ под Мариуполем, снятое дроном

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  • 2.03.2022, 15:08
  • 12,640
Появилось видео уничтожения колонны РФ под Мариуполем, снятое дроном

По колонне, заехавшей в частный сектор, наносят удар, после чего оккупанты начинают разбегаться.

В соцсетях обнародовали видео уничтожения российских солдат и военной техники под Мариуполем Донецкой области, сообщает nv.ua.

Опубликованные кадры были сняты с воздуха с помощью дрона.

На них видно, как по колонне РФ, заехавшей в частный сектор в пригороде, наносят удар, после которого оккупанты начинают разбегаться, а техника пытается сменить позицию.

Несмотря на это, прицельный огонь продолжился, и противник был разгромлен.

Точные потери российских военных в результате удара на данное время не известны.

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