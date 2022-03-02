Появилось видео уничтожения колонны РФ под Мариуполем, снятое дроном

Появилось видео уничтожения колонны РФ под Мариуполем, снятое дроном4
- 2.03.2022, 15:08
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По колонне, заехавшей в частный сектор, наносят удар, после чего оккупанты начинают разбегаться.
В соцсетях обнародовали видео уничтожения российских солдат и военной техники под Мариуполем Донецкой области, сообщает nv.ua.
Опубликованные кадры были сняты с воздуха с помощью дрона.
На них видно, как по колонне РФ, заехавшей в частный сектор в пригороде, наносят удар, после которого оккупанты начинают разбегаться, а техника пытается сменить позицию.
Reportedly from Mariupol, Ukraine. pic.twitter.com/V09kRCPy06— Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 1, 2022
Несмотря на это, прицельный огонь продолжился, и противник был разгромлен.
Точные потери российских военных в результате удара на данное время не известны.