Украинская армия впервые перешла в наступление 11 2.03.2022, 15:13

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ВСУ закрепляются в Горловке.

На седьмой день войны против РФ Вооруженные Силы Украины впервые перешли в наступление, продвинулись на окрестности Горловки Донецкой области и закрепляются там.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович на брифинге 2 марта, передает nv.ua.

«Зона ООС: там приятная новость. Большая часть наших подразделений удерживает позиции, а одна из наших бригад даже продвинулось на окраины Горловки и сейчас там закрепляется», — сказал он.

По его словам, возможно, бригада будет развивать наступление.

«Впервые, на седьмой день войны, наши подразделения перешли в наступление на отдельном направлении. Я думаю, что не последнее наступление и не последнее контрнаступление, и придет время, когда мы будем освобождать нашу землю», — подчеркнул Арестович.

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