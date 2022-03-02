Украинская ПВО уничтожила два российских истребителя СУ-35С1
- 2.03.2022, 15:50
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Оккупанты понесли потери во время ночных боев в Киевской области.
В Киевской области около полуночи украинская ПВО уничтожила два российских истребителя СУ-35С.
Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на командование Воздушных Сил ВСУ.
«Ночью, 1 марта, в Киевской области завязался ожесточенный воздушный бой между парой истребителей МиГ-29 бригады тактической авиации Воздушных Сил ВС Украины и парой российских Су-35С. В результате воздушного боя оба самолета рашистов были уничтожены .Вместе с ракетами класса „воздух-воздух“ из МиГ-29 по оккупантам отработали и управляемые зенитные ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования Центр», — говорится в сообщении.
В результате этого боя Воздушные Силы потеряли один МиГ-29. Пилота ищут.