Все пули Путина попали «в молоко» 1 Владимир Пастухов, «Эхо Москвы»

2.03.2022, 15:53

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Владимир Пастухов

Пять стратегических ошибок Кремля в Украине.

Главная ошибка Путина, конечно, состоит в том, что он действительно собирался проводить спецоперацию, а вляпался по уши в то, что Роскомнадзор не разрешает называть по имени, но оно все равно пахнет. Это произошло потому, что был допущен стратегический просчет в оценке ситуации сразу по нескольким ключевым параметрам.

Неверная оценка военно-политической ситуации в Украине

В некотором смысле Путин стал жертвой кумовства. Сейчас, когда его кум Медведчук, скорее всего, добрался до Москвы, сбежав из-под домашнего ареста в Киеве, самое время спросить у него, где обещанные цветы?

Расчет на то, что с началом спецоперации политический режим в Киеве рухнет как карточный домик уже сегодня полностью провалился. Он наоборот укрепился, а оппозиция ему полностью дискредитирована и раздавлена морально. Теперь его приходится добивать штыками на глазах потрясенного мирового сообщества.

Кремль в очередной раз наступил на одни и те же грабли, не поняв природы украинской революции, ее антиколониального, национально-освободительного характера. Как бывший советский гуманитарий могу сказать, что на обязательных в СССР уроках марксизма-ленинизма Путин и его соратники ловили ворон. А зря: как показало развитие событий, лишних знаний не бывает.

Неверная оценка военного потенциала украинской армии

Тут, надо сказать, почти все «прокололись» — даже по оценкам западных военных экспертов Киев должен был пасть за 2-4 дня (в свое время педантичные немцы отводили на это целых две недели, но тоже ошиблись приблизительно на порядок). Сейчас заканчивается первая неделя, как посланцы братской любви и дружбы прибыли в Украину, а воз и ныне там. Управление войсками сохраняется, украинская армия не раздавлена, она оказывает ожесточенное сопротивление превосходящим по всем параметрам силам противника.

Оставлю детали для военных экспертов, но очевидно, что бескровная аннексия Крыма и беспомощность украинских военных в Донбассе в 2014-2015 годах сыграла с Путиным дурную шутку. Нечто подобное случилось с Арменией, которая слишком долго почивала на лаврах военных успехов в Карабахе в середине 90-х. Классическое русское шапкозакидательство оказало русскому медведю органичную медвежью услугу.

Конечно, украинская армия — не образец военной организации XXI века, но будучи высоко мотивированной (а в Украине сопротивление агрессии приняло характер всенародного) и хорошо вооруженной (а будет еще лучше, если выстоит пару недель), оказалась способной преподносить российским военным тяжелые уроки. Страшно подумать, что будет, если дело дойдет до столкновения с Турцией, которая готовилась к реваншу 200 лет.

Неверная оценка боеспособности армии России

Путин стал жертвой любви к анимации. В какой-то момент ему стало казаться, что те исключительные экспериментальные проекты, которые составляют содержание российских пропагандистских сюжетов и докладов, направляемых ему русским генштабом, на самом деле отражают уровень реальной боеспособности российской армии.

Спецоперация в Украине, быстро переставшая быть специальной, уже к исходу третьих суток показала, что российская армия остается армией времен Второй мировой войны, выезжающей на танках и пушечном мясе. Высокоточного оружия либо мало, либо оно не настолько точное, как об этом докладывают генералы. Успех достигается числом, а не умением, а значит, и ценой большого числа жизней. Наряду с другими вышеперечисленными факторами это не позволило Кремлю начать и завершить операцию в двое-трое суток, пока Европа и мир не успели прийти в себя от шока.

Недооценка силы и консолидированности международной реакции

Собственно, на это указал бравый капитан шотландской гвардии, ныне исполняющий обязанности министра обороны Великобритании, в своей первой эмоциональной реакции на эксцесс наследников большевиков – Путин забыл об уроках, которые Запад преподал русскому царю Николаю сто семьдесят лет назад, когда все предполагавшиеся ближайшие союзники повернулись к России спиной и страна оказалась в полной международной изоляции.

Уровень предпринятых мировым сообществом мер и перечень подписантов, который, как пастернаковский список кораблей, едва ли кто сможет прочесть до середины, не мог присниться Кремлю даже в самом страшном сне. И как бы не бахвалился Медведев – нет, не рассосется. Даже Китай заявил о приоритете развития отношений с США.

В течение буквально нескольких месяцев мир научится жить без России. На карте планеты возникнет огромное слепое пятно, заселенное быстро дичающими в резервации аборигенами. Это никак не будет похоже на СССР (не надо строить на этот счет иллюзий), это будет вторая Северная Корея, прикованная цепью к Китаю, куда Путин будет ездить, как русские князья ездили в Орду, чтобы обменять нефть на бусы.

Переоценка эффективности ядерного шантажа

Путинская пацанская идея-фикс в течение многих лет заключалась в том, что, пока у него есть ядерный щит, потенциала которого достаточно, чтобы уничтожить планету (для этого не надо, чтобы долетело, можно взорвать у себя дома), он может как старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» троллить Золотую рыбку. И так оно до поры и было.

Но акция устрашения в Украине всем наглядно показала, какой именно мир и какими методами собирается устанавливать Россия в Европе и далее везде. Репутация России сегодня — как у Ганнибала Лектера из «Молчания ягнят». Единодушный ответ человечества – лучше умереть.

Путин полностью утратил возможность продолжения ядерного шантажа. Все уже знают, на что он способен, и будут, стиснув зубы, готовиться к ядерному возмездию. Все пули таким образом в сторону Запада он выстрелил, и все они попали в молоко.

Эти стратегические просчеты будут иметь серьезные и необратимые последствия для России уже в самое ближайшем будущем:

Путин, Кремль, Россия и русские с этого момента в глазах мирового общественного мнения – тождественные понятия. Более никто не будет делить санкции против Кремля и санкции против России. С этого момента Россия несет коллективную ответственность за действия своего правительства.

Репутация России приравнена к репутациям самых табуированных режимов XX столетия. Для того, чтобы это поправить, – если это можно поправить, – потребуются десятилетия. Вокруг России начинает выстраиваться санитарный кордон, как вокруг чумного барака.

Санкционный режим в отношении России – всерьез и надолго. В течение ближайших нескольких лет произойдет перестройка мировых экономических отношений, которые будут выстраиваться в обход России и без ее участия. Россию ждет мучительная деградация всей экономической и социальной инфраструктуры.

Внутри России будет установлен теократический тоталитарный режим без претензий на постмодернистскую либеральность. Его несущей конструкцией будет идеология, по типу сходная с теми, что существует в тоталитарных религиозных сектах. Сама Россия будет соответствовать всем классическим образцам литературных анти-утопий XX века.

Стремясь прорвать блокаду, кремлевская верхушка будет постоянно балансировать на грани ядерного суицида, и не исключено, что в самое ближайшее время объявит официально войну США. Но и без этого риск ядерной катастрофы станет постоянным кошмаром нескольких поколений.

Владимир Пастухов, «Эхо Москвы»

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