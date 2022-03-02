Уже в 2014 году активисты «Европейской Беларуси» выходили с растяжкой «Смерть кремлевским оккупантам!» 2.03.2022, 16:00

1,230

Белорусский историк — об отношениях соседних народов.

С 2014 годы белорусская оппозиция и общественные активисты стояли на стороне Украины — той ее части, что вышла на Майдан, — пишет белорусский историк Змитер Дрозд.

Во всех существующих на тот момент кампаниях, партиях, движениях, насколько я знаю, только считанные единицы встали на сторону антимайдана, «крымнаша», но для них это и стало концом их оппозиционной деятельности. Есть граждане, которые тогда перешил на сторону белорусского режима и начали активную борьбу со «змагарами» (т.е. начали борьбу с белорусскими — антилукашенковскими активистами) наравне с «бендеровцами».

Практически на каждой разрешенной и неразрешенной акции с 2014 года была украинская символика, плакаты в поддержку Украины, осуждение российского нападения на Украину. Уже на День воли-2014 активисты «Европейской Беларуси» вышли с растяжкой «См...ь кремлевским оккупантам!», за что были осуждены даже самими организаторами шествия и правозащитниками, посчитавшими, что такие лозунги не допустимы. Белорусские активисты ездили на Майдан, выступали там, одним из трех первых погибших там был белорус Михаил Жизневский, люди выходили к украинскому посольству, возлагали там цветы... За это они получали штрафы и «сутки».

События 2020 года показали, что сотни тысяч человек (а за все время протестов счет идет на миллионы человеко-часов и десятки тысяч человеко-километров) вышли на улицы Беларуси, не признав итоги «выборов». Тогда для подавления протестов Лукашенко бросил не только милицию, ОМОН, но и армию.

Счет людей, получивших «сутки» и штрафы, идет на десятки тысяч. Более тысячи человек получили уголовные сроки, часто огромные. Точное число тех, кто находится сейчас в тюрьмах по итогам тех протестов, наверно, никто сейчас не знает. Как и то, сколько десятков тысяч человек были уволены с работы или вынуждены были уехать из Беларуси. Точно неизвестно и число погибших. Официальная пропаганда называла участников протестов «нацистами», «фашистами» и т.п.

Поэтому сейчас, как бы кто не хотел изобразить единство, существуют две Беларуси (хотя в каждом из противостоящих лагерей в отношении этой войны возможны исключения, сомнения и даже переходы из лагеря в лагерь): Беларусь официальная во главе с Лукашенко (в украинских СМИ его называют «самопровозглашенным президентом») и Беларусь анти-Лукашенко. Первая полностью подчиняется приказам из Москвы и участвует в войне против Украины. Вторая, как и стояла все эти 8 лет, стоит на стороне Украины, но не обладает ни властью, ни силой, ни даже минимальной возможностью как-то повлиять на события.

Увы, украинские флажки на аватарках и участие в антивоенных акциях — это максимум. Впрочем, и за это в Беларуси привлекают к ответственности. Украинцам сложно это понять, но власть в Беларуси существует сама по себе, и у белорусского народа, в отличие от Путина, нет никаких рычагов влиять на нее.

Впрочем, в будущих учебниках истории про начало этой войны вполне справедливо будет написано, что 24 февраля 2022 года Россия и Беларусь напали на Украину. А вот чем эта война закончится, сейчас не знает никто.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».