Украина седьмой день сдерживает путинские войска (онлайн) 4 2.03.2022, 16:19

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(Обновляется) ВСУ впервые пошли в наступление.

Украинцы седьмой день мужественно противостоят российскому вторжению. По данным украинских властей, самые горячие точки в стране сейчас — Херсон и северо-запад от Киева.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию седьмых суток войны. Что происходило в Украине до 16:00 2-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

17:05 В среду, 2 марта, в Ахтырке Сумской области украинские защитники взяли в плен 10 российских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

17:02 Прямо сейчас в Мариуполе продолжаются уличные бои.

16:52 Над головой волонтера взрывается снаряд.

16:48 Первые гробы пошли в Россию.

16:47 На Буковине 82-летний дедушка перечислил украинской армии 100 тысяч грн и 10 тысяч долларов. Все свои сбережения. Его зовут Шевчук Николай Григорьевич.

16:30 Украинские женщины наравне с мужчинами защищают родную землю.

16:17 Мелитополь не сдается. Вооруженные оккупанты — не проблема.

15:54 Школа в Харькове. Город постоянно находится под обстрелом российских оккупантов.

15:48 За семь дней войны погибли около 2000 украинцев, не считая военнослужащих, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

15:39 Оккупант практически уничтожил Бородянку, но она не сдалась русским.

15:34 Украина приняла решение выдавать пленных российскими матерям, если те приедут за ними в Украину лично.

Сообщите своим родным и знакомым в России.

15:27 Звезда украинского футбола Андрей Ярмоленко обратился к российским футболистам:

— У меня есть вопрос к игрокам сборной России по футболу. Ребята, почему вы сидите как обосранные и ничего не говорите? У нас в стране убивают людей, наших жен, матерей, детей. Но вы ничего не говорите, не комментируете.

Многих из вас я знаю, со многими я знаком. И вы все мне говорили, что так не должно быть, что ваш президент делает неправильно.

Знаю, что некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни. Всем спасибо за внимание. Слава Украине!,

15:24 Краматорск на подконтрольной Украине территории Донбасса. Так готовятся встречать «освободителей».

15:23 В России возвращается время гужевых повозок? Посмотрите, какие автобренды уже покинули страну.

15:19 Как ВСУ громили российскую технику под Мариуполем. Появилось видео.

15:10 Мэр Херсона: Россия окружила город, но не взяла его, он под контролем Украины.

15:03 В Черновцах колясочники готовят «коктейли Молотова». Борется весь украинский народ.

15:01 ВСУ уничтожили командный пункт россиян в селе Дитятки под Чернобылем

Начальник штаба 36 армии Восточного военного округа генерал-майор Сергей Нырков убежал во время спецоперации ВСУ в Беларусь, город Мозырь, бросив личный состав, который был уничтожен украинской армией.

15:00 Разбомбленный жилой квартал в Харькове.

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