Мальта остановила выдачу «золотых паспортов» для россиян и белорусов 3 2.03.2022, 16:40

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Под запрет попали все схемы, предусмотренные доя инвесторов.

Мальта, резко сменив позицию, отстранила россиян и белорусов от своей схемы "золотых паспортов".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Times of Malta.

В заявлении в среду правительство Мальты заявило, что из-за "недавних событий" - вторжения России в Украину - необходимые проверки не могут быть проведены эффективно.

"Следовательно, Мальта приостановила на неопределенный период рассмотрение заявлений на получение вышеупомянутых статусов от граждан Российской Федерации и Беларуси", – говорится в сообщении.

Приостановление распространяется как на схему гражданства Мальты в обмен на инвестиции, так и на схему резиденции в обмен на инвестиции, которую необходимо ежегодно возобновлять.

Продажа гражданства негражданам ЕС позволяет таким инвесторам стать гражданами Евросоюза, получая свободу передвижения и доступ к финансовым системам блока. Мальта входит в число стран, продающих гражданство таким инвесторам, что не раз критиковал Брюссель.

И Европейская комиссия, и Соединенные Штаты заявили в минувшие выходные, что они будут принимать меры, чтобы остановить такую продажу "золотых паспортов" богатым россиянам в рамках ряда санкций против РФ после ее вторжения в Украину.

Несмотря на эти призывы, Мальта сопротивлялась остановке своей схемы: премьер-министр Роберт Абела сказал, что процедуры проверки были тщательными и предотвратили злоупотребления.

Как сообщалось, Греция приостановила выдачу и продление срока действия вида на жительство для российских инвесторов - так называемую программу "золотая виза".

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