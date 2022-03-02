Главное – остановить Путина 5 Леонид Невзлин

2.03.2022, 16:45

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К российскому бизнесу.

Путин все двадцать лет разрушал. Разрушал то, что создавали другими. Ради чего люди вкалывали день и ночь. Сначала – «ЮКОС». Тогда вы молчали. Под разными предлогами. Помолчим – нас не тронет. Ходорковский – сам виноват. Молчали, когда путинские упыри разрушали независимые СМИ. За каждым убитым им проектом – люди, чью работу, интеллектуальный и физический вклад растоптали. Растоптали те люди, которые не умеют ничего, кроме как осваивать деньги бюджета. Теперь настала ваша очередь. Всех и каждого. Сейчас рушится ваш бизнес.

Многие уже попали под санкции. Вместо того, что вы охраняли, в том числе и ради чего молчали – руины. Если еще нет, то будут в ближайшем будущем. Не надо иллюзий. Но все еще хуже. Теперь под угрозой страна. Да что страна – Путин грозит уничтожением всему миру. Вас называют «элитой». Не будем спорить, о справедливости термина. Но поймите – именно от вас сейчас зависит многое! И это не о бизнесе. Не молчите! Ваше молчание – сейчас преступление! Все разногласия – после. Главное – остановить машину разрушения, остановить Путина!

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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