закрыть
2 марта 2022, среда, 17:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Главное – остановить Путина

5
  • Леонид Невзлин
  • 2.03.2022, 16:45
  • 7,426
Главное – остановить Путина

К российскому бизнесу.

Путин все двадцать лет разрушал. Разрушал то, что создавали другими. Ради чего люди вкалывали день и ночь. Сначала – «ЮКОС». Тогда вы молчали. Под разными предлогами. Помолчим – нас не тронет. Ходорковский – сам виноват. Молчали, когда путинские упыри разрушали независимые СМИ. За каждым убитым им проектом – люди, чью работу, интеллектуальный и физический вклад растоптали. Растоптали те люди, которые не умеют ничего, кроме как осваивать деньги бюджета. Теперь настала ваша очередь. Всех и каждого. Сейчас рушится ваш бизнес.

Многие уже попали под санкции. Вместо того, что вы охраняли, в том числе и ради чего молчали – руины. Если еще нет, то будут в ближайшем будущем. Не надо иллюзий. Но все еще хуже. Теперь под угрозой страна. Да что страна – Путин грозит уничтожением всему миру. Вас называют «элитой». Не будем спорить, о справедливости термина. Но поймите – именно от вас сейчас зависит многое! И это не о бизнесе. Не молчите! Ваше молчание – сейчас преступление! Все разногласия – после. Главное – остановить машину разрушения, остановить Путина!

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик
Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип