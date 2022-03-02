Nokia прекратила поставки оборудования российским операторам связи
- 2.03.2022, 16:56
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Компания присоединилась к санкциям против страны-агрессора.
Nokia прекращает поставки оборудования российским операторам
Компания Nokia прекратит поставки технологического оборудования для сотовой связи в РФ. Как сообщило информационное агентство Reuters, Nokia присоединилась к санкциям против России, которые различные IT-компании ввели в поддержку Украины.
Согласно источнику, запрет коснется оборудования Nokia для российских операторов связи, то есть высокотехнологичной техники, нужной для работы сотовой связи.
фото https://nv.ua/ukraine/events/teroborona-i-policiya-ahtyrki-vzyali-v-plen-10-voennyh-rf-novosti-ukrainy-50221649.html