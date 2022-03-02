По всей стране белорусы стоят в очередях за паспортами, билетами и деньгами 3 2.03.2022, 17:09

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Что происходит?

На седьмой день войны России с Украиной, в которую оказалась втянута и наша страна, белорусы выстроились в длинные очереди в кассы вокзалов, паспортных столов, банков. Кто-то хочет спасти свои накопления, кто-то не может купить билет, другие, судя по всему, планируют отъезд из Беларуси.

Сайт zerkalo.io собрал фотографии пользователей о том, что происходит в разных местах страны.

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