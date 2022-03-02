закрыть
2 марта 2022, среда, 18:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Вставайте, женщина, весь Крым на ноги поднимайте»

5
  • 2.03.2022, 17:52
  • 11,302
«Вставайте, женщина, весь Крым на ноги поднимайте»

Украинцы накормили пленного солдата из Крыма и дали ему позвонить матери.

В Николаевской области местные жители накормили, напоили чаем и успокоили юного пленника из Крыма. А также позвонили его маме, сообщает censor.net.

"Они не знают, куда едут, они просто бродят здесь. Вставайте, женщина, вставайте, весь Крым на ноги поднимайте. Поднимайте людей. Вы видите, ваш сын жив, здоров. Никто с ним плохого ничего не будет делать", - говорит на видео мужской голос за кадром, обращаясь к матери оккупанта.

Автор видео призвал крымчан "подниматься всем народом", перекрывать трассы и забирать назад солдат.

"Он пришел - он даже не знал, зачем он шел сюда, к нам. Они идут по старым картам, и они блуждают", - добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главное – остановить Путина
Главное – остановить Путина Леонид Невзлин
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик