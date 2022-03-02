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В Харькове под обстрелами рашистов погибли родители новорожденной двойни

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  • 2.03.2022, 18:00
  • 6,222
В Харькове под обстрелами рашистов погибли родители новорожденной двойни

Уже нашлись люди, которые готовы стать приемной семьей для детей.

Уже нашлись люди, которые готовы стать приемной семьей для детей.

В Харькове во вторник, 1 марта, родилась двойня - мальчик и девочка. Однако сегодня родители малышей погибли под вражескими обстрелами.

Теперь крошкам нужна приемная семья. Об этом сообщили депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко и общественный деятель и политический эксперт Андрей Смолий, передает obozrevatel.com .

"Вчера в Харькове родилась двойня - мальчик и девочка. Сегодня эти младенцы остались сиротами, их родители погибли под обстрелами. 2022 год, Европа. Это происходит на глазах у всего мира", - отметил Гончаренко.

Он добавил, что уже нашлись люди, которые готовы стать приемной семьей для малышей.

"Потому что мы своих не бросаем. Мы знаем, что чужих детей не бывает. И всегда, слышишь мр@зь фашистская, всегда мы готовы помочь друг другу и отдать последнее за родную страну, за наших детей, женщин, стариков. Но вам этого не понять! Уже никогда!", - подчеркнул нардеп.

Со своей стороны Смолий пожелал, "чтобы были прокляты эти россияне. Навсегда…".

Российские оккупанты продолжают уничтожать мирный украинский Харьков. Днем 2 марта они нанесли удар по Дворцу Труда, зданию горсовета и телебашне.

По информации заместителя председателя ОГА Романа Семенухи, прямо в здание горсовета попала крылатая ракета. Снаряд русские захватчики сбросили на Дворец Труда, на площади Конституции, 2, – зданию более 100 лет, и его не уничтожал даже Гитлер во время Второй мировой.

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