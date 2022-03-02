Глава Киевской ОГА: Техника врага идет из Беларуси 2.03.2022, 18:37

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На каких направлениях возле столицы Украины РФ накапливает войска.

Сосредоточенная вокруг Киева техника пришла с территории Беларуси, рассказал в эфире Радио НВ глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба.

«Совершенно вся техника [врага] идет из Беларуси. Это 100%. Она идет постоянно — 24/7. <...> Противник накапливает силы на двух основных направлениях. Первый — это Дымер. Второе направление — Житомирская трасса, там, где у нас Ирпень, Гостомель, Буча и со вчерашнего дня идут ожесточенные бои и бомбардировки города Бородянка. В Бородянке сейчас местными силами вывозим население, как можем. Там очень много разрушенных, изуродованных построек. К сожалению, мы не можем завести туда медицинский персонал, наших спасателей, потому что ситуация очень опасная», — отметил Кулеба.

По словам главы ОГА, вблизи Ирпеня, Гостомеля, Бучи также сегодня были бомбардировки, пострадала и Горянка.

«Многие люди, к сожалению, остались без света на территориях, которые на сегодняшний день нами не контролируются. Там ситуация сложная: люди прячутся по подвалам. У нас есть неподтвержденная информация, но она поступает: идет стрельба по гражданскому населению. На стороне Дымера ситуация более спокойная: как мы понимаем, там идет перегруппировка большого количества техники противника», — рассказал Кулеба.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Россия стягивает войска все ближе к Киеву, в Бучу отправлена гуманитарная помощь.

2 марта в Киевской области военные Национальной гвардии вместе с бойцами ВСУ уничтожили российский истребитель СУ-30. Ранее в тот же день украинское ПВО уничтожило два российских истребителя СУ-35С.

В ночь на 2 марта оккупанты обстреляли город Белая Церковь, продолжались бои в городах Буча и Гостомель Киевской области.

В Украине с начала вооруженной российской агрессии по предварительным оценкам уже погибли более 2000 граждан нашей страны, не считая защитников.

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