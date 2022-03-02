Белорусы отреагировали на скачок доллара и события в Украине 18 2.03.2022, 19:38

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Как люди готовятся к росту цен.

Читатели «Салідарнасці» сообщают, что на фоне слухов о возможном участии белорусских военных в российской агрессии в Украине в некоторых городах не только сложно купить иностранную валюту, но и наблюдается продуктовый ажиотаж.

Например, работники крупного «Евроопта» в столичной Малиновке рассказывают о возросшем за неделю спросе на бакалею — подсолнечное масло, крупы, сахар и муку разбирают за считанные часы. «К вечеру опять все привозим со склада, выставляем на полки, а утром ситуация повторяется», — рассказывают продавцы.

А вот так выглядела на днях ситуация в одном из магазинов Молодечно:

Одни считают повышение спроса временным явлением — мол, ничего удивительного, Масленица идет, другие призывают не нагнетать панику. Но есть и скептики, которые отмечают, что из-за роста доллара неизбежно вырастут цены, и люди пытаются «вложиться» хотя бы в запас продуктов.

Как пишет kraj.by, похожая картина наблюдается и в некоторых салонах бытовой техники: опасаясь грядущего подорожания, в Молодечно стали раскупать телевизоры.

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